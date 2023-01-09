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Murat Sancak: Şampiyon belirlenmiş

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Ben buradan bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş. Kimin ligden düşeceği de kendilerine göre bellidir. Transfer yapmaya gerek duymuyorum" dedi.

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  • Murat Sancak: Şampiyon belirlenmiş

    Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
  • Murat Sancak: Şampiyon belirlenmiş

    Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında çıkan olayları yatıştırmak için sahaya indiklerini ifade eden Murat Sancak, "77 numara galiba, Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde onun için biz de Göksel başkanla indik, ortalığı biraz yumuşatmak istedik. Neyse bir şey olmadan ayrıldık. Ama şuna bakmak lazım. Beşiktaş maçına gitmek lazım. Beşiktaş maçında bir önceki sene, Adana'daki maçı katleden Şansalan ve ekibi, İstanbul'daki maça da verildi. O maçta yaşananlara baktığınız zaman 3 penaltı ve 1 kırmızı kart verilmedi. Sivasspor - Galatasaray maçında verilmeyen gol, gölgede bırakıldı. MHK gözümüze soka soka, bir önceki yıl önce problem yaşadığımız hakemi, aynı maça, hiç maç verilmemesine rağmen Beşiktaş - Adana Demirspor maçına veriliyor. Adana Demirspor - Başakşehir maçına verilse yine sesimizi çıkartmayacağız. Başka bir maça verilse yine sesimizi çıkartmayacağız. Burada kesinlikle art niyet arıyoruz. Buradan Sayın Mehmet Büyükekşi'ye mesajım olsun. Güzel işler yapıyorsun, iyi niyetli çalışıyorsun. Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nu istifaya davet ettin, istifa ettiler. Şu dakikadan itibaren bu ligin doğru düzgün, adaletli gitmesini istiyorsan derhal ve ivedilikle MHK'nın istifasını istemesi lazım" ifadelerini kullandı.
  • Murat Sancak: Şampiyon belirlenmiş

    Yani başımıza bunların geleceğini biliyorduk"

    Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler hakkında da konuşan Murat Sancak, "Bu maça gelirken Arda Kardeşler atandığı zaman ben federasyonu aradım. Dedim ki ne yapmaya çalışıyorsunuz. Geçen sene bu statta yine olmayan bir penaltı VAR'da yaratıldı. O maçı da 2-1 kaybettik. Arda Kardeşler, bugün de bu maçı katletti. 2-1'den sonra eyyamcılık yaparak, takdir haklarını bizden yana kullansa da... İlk yarı penaltı pozisyonumuz var. Eğer o pozisyonda VAR çağırmıyorsa, bizim penaltı verilen maçta çağırılmaması gerekiyor. Yani başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Ben federasyonu arayıp, bu maçla ilgili endişelerimi dile getirdim. Maalesef aynısını yaşadık" şeklinde konuştu.
  • Murat Sancak: Şampiyon belirlenmiş

    "Şampiyon belirlenmiş"

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etmesini isteyen Murat Sancak, "Transfer yapmaya gerek yok. Ben buradan bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin 2'nci, kimin 3'üncü olacağı belirlenmiş. Kimin ligden düşeceği de kendilerine göre bellidir. Transfer yapmaya gerek duymuyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda her adım attığımızda engellerle karşılaşıyoruz. Şu an Adana Demirspor, futbol kamuoyunun severek izlediği bir takım. Maalesef görüyoruz her maçta engelleniyoruz. Bir Gaziantep maçımız var evlere şenlik. Ofsayt olan golü, gole çevirmek için 7 dakika uğraşıldı. O maçta 4 dakikada kırmızı kart pozisyonu vardı. 2 su molası, 10 değişiklik var. Verilen uzatma 6 dakika. Bunu da hepinizin takdirine bırakıyorum. MHK'nın artık bu işi kaldırma şansı yok. Önümüzdeki maçlarda en ufak bir şeyde yine gündeme gelecek. Onun için Mehmet Büyükekşi'ye yine söylüyorum. Nasıl iki kurumu değiştirdiysen, derhal MHK'yı da değiştir. Çünkü gözümüze basa basa istedikleri gibi at koşturuyorlar. İzin özü bu. Allah yardımcımız olsun. Bir iddiamız, hedefimiz yok. Aslında transfer yapmaya da gerek yok. Türk futbolu böyle devam ederse daha da geriye gidecek. 500 milyon Dolar yayın ihalesinden, bugün 114 milyon Dolara düşmüşsek bunun iyi araştırılması lazım" diye konuştu.

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