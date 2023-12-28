Murat Sancak, Yusuf Sarı ile ilgili Samet Aybaba'ya yanıt verdi

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ın Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Yusuf Sarı'yla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Aybaba'nın sözlerine Murat Sancak'tan yanıt geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Sancak, "Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Milli Takımımız, kontra atak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti" ifadelerini kullandı.

SAMET AYBABA, YUSUF SARI İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, Futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."