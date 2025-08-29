Habertürk
        Murat Saraçoğlu, Oyuncular Sendikası'na seslendi; "Kendini peygamber zanneden ruh hastalarını da ifşa eder mi?"

        Murat Saraçoğlu, Oyuncular Sendikası'na seslendi

        Yönetmen Murat Saraçoğlu, sanat dünyasındaki taciz iddialarının ardından Oyuncular Sendikası'na seslenerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu, "Ruh hastalarını ifşa edin"

        Giriş: 29.08.2025 - 11:12 Güncelleme: 29.08.2025 - 11:18
        "Ruh hastalarını ifşa edin"
        Yönetmen Murat Saraçoğlu, pek çok ünlü isim hakkındaki taciz iddiaların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

        Murat Saraçoğlu
        Murat Saraçoğlu

        Saraçoğlu, "Sektördeki tacizcilere karşı herkes birlik oldu, listeler falan yapıldı pek güzel... Peki Oyuncular Sendikası, Sine Sen falan; reji asistanı, makyöz, kostümcü, yapım asistanı vb. emekçilerin üstünden geçen, sete çıkmak istemeyen, herkese kötü davranan, kendini peygamber zanneden ruh hastalarını da ifşa eder mi? Yoksa 'Ya ruh hastası ama iyi oyuncu, iyi yönetmen' diyerek geçiştirir mi?" ifadelerini kullanarak Oyuncular Sendikası'na seslendi.

        Esra Dermancıoğlu da Murat Saraçoğlu'nun paylaşımına kayıtsız kalmadı. Saraçoğlu'nun paylaşımını desteklediğini ifade eden Dermancıoğlu; "Kadınların yaşadığı fiziksel ve ruhsal tüm tacizlerin karşısındayım, her koşulda onların yanındayım. Bunu söylemenin aksi zaten saçma olur. Sevgili Murat Saraçoğlu'nun yazısına katılıyorum şunu da söylemem lazım; Taciz sadece fiziksel değil. Mobbing de tacizdir. Küfür, hor görme, ekibe zulmetmek, saatlerce başkalarını bekletmek, kostümcüye, makyöze, asistanlara saygısızlık etmek… Bunların hepsi aynı zincirin parçası. Ve bu meselede tarafı sadece erkekler değil; kadınlar da kadınlara, erkeklere mobbing yapabiliyor" dedi.

        Esra Dermancıoğlu
        Esra Dermancıoğlu

        "TACİZ TEK BİÇİME SIĞMIYOR"

        Esra Dermancıoğlu, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Ben 2008’den beri neredeyse her sezon çalıştım. İlk defa bu yıl eylülde bir işe başlamıyorum. Bunun sebebi belki de çalışmaktan yorulmak değil, psikolojikman yorulmaktan geliyor. Bu sektörün mutfağını çok iyi biliyorum. Çoğu set disiplinli, saygılıdır ama bazı setlerde çürük yumurtalar var. Ve şunu da gördüm bu tür mobbing yapanların hiçbirinin gerçekten yetenekli oyuncu olduğunu görmedim bugüne kadar. ‘İyi oyuncu’ bahanesiyle üstü kapatılamaz bu tavırların... Bence sendikaların da artık yalnızca fiziksel değil, sözlü ve psikolojik tacizle de ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü taciz dediğimiz şey tek bir biçime sığmıyor.

