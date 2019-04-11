Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani Yıldırım, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İş nedeniyle tatil yapamadığını ifade eden Yıldırım, “Iman Hanım'ı gezdirmeye vakit bulabiliyor musunuz?” şeklindeki soruya “Son alarak Mardin’i gezdik. Güney ve Ege’yi gördü. Ben de elimden geldiğince Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum” şeklinde yanıt verdi