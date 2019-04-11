Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum

Giriş: 11.04.2019 - 07:47 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani Yıldırım, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İş nedeniyle tatil yapamadığını ifade eden Yıldırım, “Iman Hanım'ı gezdirmeye vakit bulabiliyor musunuz?” şeklindeki soruya “Son alarak Mardin’i gezdik. Güney ve Ege’yi gördü. Ben de elimden geldiğince Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum” şeklinde yanıt verdi

  • 1Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    1|41

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani Yıldırım, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir ayakkabıcıda yarım saat boyunca ayakkabı deneyen Yıldırım ve Elbani, alışveriş sonrası mağazadan elleri boş çıktı. Aldıkları ürünleri evlerine gönderttiklerini söyleyen Yıldırım, daha sonra soruları yanıtladı.

  • 2Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    2|41

    "TÜRKİYE'Yİ GEZDİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

    İş nedeniyle tatil yapamadığını ifade eden Yıldırım, “Iman Hanım'ı gezdirmeye vakit bulabiliyor musunuz?” şeklindeki soruya “Son alarak Mardin’i gezdik. Güney ve Ege’yi gördü. Ben de elimden geldiğince Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum” şeklinde yanıt verdi.

  • 3Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    3|41

    "CUMA GÜNLERİ ONLARIN ADETLERİNE GÖRE FAS YEMEKLERİ YERİZ"

    Faslı eşinin Türk yemeklerini beğendiğini söyleyen Yıldırım, “Haftanın belli günleri var. Cuma günleri onların adetlerine göre Fas yemekleri yeriz. Diğer günlerde de Türk yemekleri yiyoruz” dedi.

  • 4Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    4|41
  • 5Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    5|41
  • 6Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    6|41
  • 7Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    7|41
  • 8Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    8|41
  • 9Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    9|41
  • 10Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    10|41
  • 11Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    11|41
  • 12Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    12|41
  • 13Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    13|41
  • 14Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    14|41
  • 15Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    15|41
  • 16Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    16|41
  • 17Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    17|41
  • 18Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    18|41
  • 19Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    19|41
  • 20Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    20|41
  • 21Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    21|41
  • 22Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    22|41
  • 23Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    23|41
  • 24Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    24|41
  • 25Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    25|41
  • 26Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    26|41
  • 27Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    27|41
  • 28Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    28|41
  • 29Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    29|41
  • 30Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    30|41
  • 31Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    31|41
  • 32Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    32|41
  • 33Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    33|41
  • 34Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    34|41
  • 35Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    35|41
  • 36Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    36|41
  • 37Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    37|41
  • 38Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    38|41
  • 39Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    39|41
  • 40Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    40|41
  • 41Murat Yıldırım: Türkiye’yi gezdirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri
    41|41

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0