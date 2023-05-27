MURATPAŞA, KONYAALTI VE KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

2023 MURATPAŞA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 KONYAALTI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ