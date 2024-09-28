Murgul Karagöl sonbahar öncesi yeşil pozunu son kez verdi
Artvin'deki 3 Karagöl'den biri olan Murgul ilçesinde bulunan Karagöl, muhteşem doğası ile kartpostallık görüntüleri aratmıyor
Artvin'in önemli turizm merkezleri Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöl'lerinden sonra Murgul ilçesi Damar köyündeki kentteki 3. Karagöl muhteşem doğasıyla büyülüyor.
Murgul Karagöl, son bahar öncesi son yeşil pozunu verdi. Çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarının ardından Murgul Karagöl'ün de diğer 2 göl gibi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmesi bekleniyor.
Karagöl'ün eşsiz güzelliği karşısında etkilenen ziyaretçilerden Zeki Karakullukçu "Murgul Damar Karagöl, doğal zenginliği olan güzel bir yer. Gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Herkese bu muhteşem doğayı görmelerini tavsiye ediyorum"dedi.
Erdal Kaya ise "Ben daha önceden birkaç kez gelmiştim. Bu kez arkadaşlarımı getirdim, onlar da geldi gördü çok beğendiler. Bir an önce buranın turizm açılmasın bekliyorum" ifadelerine yer verdi.