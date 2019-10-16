Muriç'e yakın markaj!

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Kosovalı golcü Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio’nun yakın takibinde. Avrupalılar, devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını çalmak üzere teklif hazırlamaya başladı. Ancak sarı-lacivertlilerin astronomik bir rakam olmadığı sürece Muriç’i satma düşüncesi yok.
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