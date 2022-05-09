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Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi

Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, kentteki doğal güzellikleri görüntüledi. Kentteki yüksek kesimlerde metrelerce kar bulunduğunu gören ziyaretçiler, şaşkınlıklarını gizleyemedi

Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi
AA

Türkiye'nin farklı illerden Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, kentte ilkbahar mevsimiyle ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

Havaların ısınmasıyla yeşilin tüm tonlarına bürünen Muş'taki doğal güzellikler, yer yer metrelerce karın bulunduğu alanlar ile tarihi mekanlar doğasever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kente gelen fotoğraf tutkunu ve doğaseverlerden oluşan grup da kent merkezindeki Ulu Cami'yi, tarihi hanları, Derecik ile Ağılı köylerinde yer yer metrelerce karın bulunduğu bölgeleri, köylerdeki günlük yaşamı, ters laleleri ve yeni doğan kuzuları fotoğraf karelerine yansıttı.

Grup sorumlusu Ömer Faruk Gülşen, her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında farklı illerden arkadaşlarıyla kente geldiklerini söyledi.

Bölgenin doğasını, coğrafi yapısını, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflamaya çalıştıklarını belirten Gülşen, şunları kaydetti:

"Muş’a gelen arkadaşlarımız buradan çok memnun ayrılıyorlar. Bugün de Muş'un kent merkezinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 2 bin 150 metre rakımlı Derecik köyünün kırsalındayız. Mayıs ayında olmamıza rağmen sürekli yoğun kar altında olan bir bölgedeyiz. Şu anda da 4-5 metre kar kütlerinin bulunduğu yerler var ve buraları fotoğrafladık. Fotoğraflarımızı arşivlerimize alarak dünyaya tanıtacağız."

İstanbul'dan gelen Özlem Altan da bölgenin ayrı bir güzelliğinin olduğunu dile getirerek, "Bence insanlar nefes almak değil, yaşamak istiyorlarsa mutlaka Muş'a uğramalı ve bu coğrafyayı yaşamalı, hissetmeli. Bugün burada dağları, karları fotoğrafladık" dedi.

Antalya'dan gelen Deniz İlhan ise kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Metrelerce karın içinden geçtik. Çok güzel, çok özel bir yer burası. Herkesin gelip yaşamasını istiyoruz. Hayatımda ilk kez bu kadar kar gördüm" diye konuştu.

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