Muş balı
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Muş balında rekolte beklentisi 3 bin 600 ton

Zengin bitki örtüsü ve coğrafi yapısı dolayısıyla bal üreticilerinin tercih ettiği Muş yaylalarında bu yıl bal rekoltesinin yüksek olması bekleniyor. Muş'un yüksek rakımlı yaylalarına bırakılan 200 bin kovandan bal sağımına başlandı

21.08.2018 - 12:52 | Güncelleme: AA

Muş'un yanı sıra birçok ilden arı yetiştiricilerin tercih ettiği zengin bitki örtüsüne sahip yaylalardan elde edilecek balla ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

"ARICILIK ÇOK ÖNEMLİ BİR SEKTÖR"

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Muş yaylalarına iklim şartları ve doğası dolayısıyla gezginci arıcıların ilgi gösterdiğini söyledi.

Muş'ta arıcılığın önemli bir sektör olduğunu belirten Aydın, "İlimizde endemik bitkinin yoğun olmasından dolayı il dışından birçok arıcı da gelmektedir. Özellikle Ordu, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan gelen arıcılar, 200 bin arılı kovanla ilimizi tercih etmektedirler." diye konuştu.

Muş balının markalaşması için yoğun çalışma yürüttüklerini kaydeden Aydın, şunları dile getirdi:

"Bu yıl yerli arıcılarımızdan 600 ton, il dışından gelen arıcılardan da 3 bin ton bal bekliyoruz. Muş balının ülke ekonomisine katkısı 100 milyon lirayı bulmaktadır. Arıcılık ilk yıl kendini amorti eden bir iştir. Yani 40 bin liralık bir yatırım yaparsanız sezon sonu 40 bin liranızı kazanma ihtimaliniz yüzde 100 diyebiliriz.
Muş balı özellikle tercih edilen bir baldır. İlimize özgü bitkiler bulunmaktadır, çakır dikeni, geven bitkisi gibi bitkiler bala aromatik bir tat katmaktadır."

Ordu'dan bal üretimi için Muş'a gelen Memiş Çelik de 30 yıldır Şenyayla bölgesinde arıcılık yaptığını söyledi.

Bölgenin bal verimi ve kalitesinin çok iyi olduğuna dikkati çeken Çelik, "Muş balı, Türkiye'de kalite olarak önemli bir yerde bulunuyor. Bu yüzden sağdığımız balları satmak konusunda hiç sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

 

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