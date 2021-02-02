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Besiciler atlı kızaklarla taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, çetin geçen kış mevsiminde hayvanlarını atlı kızaklarla taşıdıkları otlarla besliyor.

MUŞ - Besiciler atlı kızaklarla taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor
AA

Tek geçim kaynakları hayvancılık olan besiciler, özellikle kışın bölgenin zorlu koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmemek için çaba gösteriyor.Varto ilçesine bağlı Doğanca köyünde yaşayan besiciler, evlerin birbirine yakınlığı ve arazi şartları nedeniyle köyden 2 kilometre uzaklıkta biriktirdikleri otları, kışın atlı kızaklarla taşıyarak hayvanları besledikleri alana getiriyor.

Dondurucu soğuğa rağmen ezdikleri karın üzerine serdikleri otlarla günde 2 kez hayvanlarını yemleyen besiciler, donan su kanalındaki buzları da kırarak su içmelerini sağlıyor.

- "Hayvanların bakımı kışın daha zor"

Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Can Aktaş, köylerinde 3 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Kışın hayvanların beslenmesinin zor olduğunu aktaran Aktaş, "Kışın atlar olmasa çok sıkıntı çekiyoruz. Otları atların yardımıyla çekiyoruz. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 30 derece oluyor. Hayvanlarımızın su içtiği su kanalları buz tutuyor. Küreklerle buzları kırarak su içmelerini sağlıyoruz. Hayvanların bakımı kışın daha zor oluyor. Köyümüzde 1 metre kar var. Hayvanlar için karı eziyoruz, kızakla taşıdığımız otları bu alana bırakıyoruz." diye konuştu.

Besicilerden Çağdaş Tural ise köyde dondurucu soğuğa rağmen hayvanlara en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını belirtti.

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