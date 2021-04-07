MUŞ - Çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

MUŞ - Çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

MUŞ - Çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı
AA

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.Oğlu dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, bugüne kadar Diyarbakır'da sürdürdükleri eylemlerini bundan sonra Muş'ta devam ettireceklerini söyledi.

Tüm ailelere destek çağrısında bulunan Özcan, "HDP çocuğumu götürüp PKK'ya verdi. HDP olmasa bu iş olmazdı. Selahattin Demirtaş'ın annesi Diyarbakır'a geldi ve çocuğunu devletten istediğini söyledi. Sen git o çocuğunu PKK'dan getir ve gel çadırda sende otur. PKK bizi mahvetti. HDP'nin Türkiye'ye ne faydası var. Kıştan beri Diyarbakır'da HDP'nin önünde soğuk ve yağmurun altındayız. Bize sahip çıkılsın. 'Biz Kürtlerin hakkını koruyoruz.' diyorlar ama Kürtlerle ilgileri yok. Hepimiz Kürt'üz ama bunlar Kürt değil." diye konuştu.

Özcan, iki çocuğunun da Diyarbakır'daki eylemi sürdüreceğini aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Hem orada, hem de burada eylemimizi devam ettireceğiz. Muş'tan sadece 2 ailenin çocuğu kaçırılmamış. Başka aileler de var. Onların aileleri de gelip eyleme katılsın. Tüm aileleri buraya çağırıyorum. HDP'ye oy vermeyin kardeşler. HDP bizim düşmanımızdır. Oğlumu 2015'te kaçırdılar. 45 gün sonra kaçıp geldi ve polise teslim oldu. Darbe girişiminden sonra merkezden zorla alıp götürdüler. Benim çocuğum kendi isteğiyle gitmiyor. Çocuğum kendi isteğiyle dağa gitse benim buraya gelmeye yüzüm tutmaz."

- "PKK'yı, HDP'yi istemiyoruz"

Oğlu 2014 yılında kaçırılan anne Gülbahar Teker ise çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirterek, "Diyarbakır'da başladığım eyleme Muş'tan devam edeceğim. Çocuğumu istiyorum. Şimdi ne durumda olduğunu bilmiyorum. Bizim çocuklarımızdan ne istiyorlar. Biz PKK'yı, HDP'yi istemiyoruz. Benim çocuğumu getirip bize versin. Onlarda vicdan ve iman yok. HDP'den korkmuyorum. Korksaydım tek başıma buraya gelmezdim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME