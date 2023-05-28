Muş Seçim Sonuçları 2023: Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Muş başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Muş Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Muş seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Muş Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 73.86 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:15 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 91.2 oldu. Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 90.573 oyla yüzde 56.23 - Recep Tayyip Erdoğan: 70.493 oyla yüzde 43.77 aldı.

Muş 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 90.573 oyla yüzde 56.23

Recep Tayyip Erdoğan: 70.493 oyla yüzde 43.77

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 108.519 oyla yüzde 58.88 - Recep Tayyip Erdoğan: 72.102 oyla yüzde 39.12 oy oranı elde etmişti.

