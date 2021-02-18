"Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans HaberleriMUŞ - DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm"
ABONE OL

"Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm"

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Anestezi Uzmanı Ceren Lütfüoğlu ve Acil Tıp Uzmanı Hilmi Gökhan Ulubay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için çabalıyor.

MUŞ - DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR -
AA

Hastanenin Kovid-19 birimlerinde görev alan Lütfüoğlu ve Ulubay, zorlu süreçte diğer meslektaşları gibi hastaların sağlığına kavuşması için canla başla çalışıyor.Koruyucu kıyafetlerin içinde saatlerce kalan, görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gayret gösteren doktorlar, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmamasını istiyor.

Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görevli Lütfüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede hastalığın görüldüğü marttan bu yana özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Ailesiyle kronik hastalıklarından dolayı aylardır görüşemediğini, onlara virüs bulaştırma korkusuyla yaşadığını anlatan Lütfüoğlu, şöyle konuştu:

"Kendi ailelerimizden uzakta bu süreci devam ettirirken aslında birçok kişinin anne babasına 'can' oluyoruz. Kendi açımızdan buruk olsak da insanlara nefes olabilmek, onları ailelerine kavuşturabilmek bizleri bir nebze de olsa mutlu ediyor. Yoğun bakımda yatan hastalar kedilerini çok yalnız hissediyor. Birçok hasta vefat etmeden önce de en son bizi görüyor ya da bu süre içerisinde son nefeslerine kadar oksijen açlığında hep bizlerden yardım istiyor. Manevi olarak çok zorlanıyoruz."

- "Hastalar iyileşince bir nefese ne kadar muhtaç olduklarını anlatıyor"

Lütfüoğlu, birçok genç hastanın bu süreci çok ağır geçirdiğine şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda 'Beni artık öldür, dayanamıyorum.' diyen hastalarım oldu. Ama 2 hafta sonra kendisini taburcu ederek çok mutlu olduk. Hasta da taburcu olduğuna inanamadı. Nefessizliği Allah kimseye yaşatmasın. Çok kötü bir durum. Ailemden Kovid-19'u geçirenler oldu. Hepsi aynı cümleleri kurdu, 'Nefes alamıyorum.' ve 'Bir nefese muhtacım.' Hastalar iyileşince bir nefese ne kadar muhtaç olduklarını anlatıyor."

Bazen imkanların hastaları kurtarmaya yetmediğini, bunun zorluklarını yaşadıklarını anlatan Lütfüoğlu, hastaları hem tedavi hem de motive etmenin zorlayıcı bir süreç olduğunu dile getirdi.

- "İnsanlardan belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz"

Dr. Ulubay ise sürecin başından beri polikliniklerde Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için çalıştıklarını belirtti.Geçen yıl ekim ve kasımda Kovid-19 Polikliniği'nin çok yoğun olduğunu belirten Ulubay, şöyle konuştu:

"Yoğun bakıma yatırdığımız hastalarımız oldu. Ama şu anki süreçte iyi durumdayız. Kovid-19 ölümcül bir hastalık. Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm. Onları entübe etmek zorunda kaldık. Koronavirüs ilk çıktığında hastalar üzerine alınmak istemiyordu. 'Ben Kovid-19 olmam.' şeklinde tepkileri vardı. Ama bu algı değişmeye başladı. İnsanlardan belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sosyal medyada tepki çeken maske propagandası - Haberler
SAĞLIKO paylaşımlar şoke etti
107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
SAĞLIK107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
Bilim Kurulu Üyesinden çok önemli açıklama - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden çok önemli açıklama
Dikkat! O maskeler ağızda mantar nedeni! - Haberler
SAĞLIKDikkat! O maskeler ağızda mantar nedeni!
18 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüsü vaka ve hasta sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Prof. Dr. Özlü normalleşme için 4 kriteri açıkladı! - Haberler
SAĞLIKNormalleşme için 4 kriter
Korkutan artış! Sigaraya bağlı ölümleri geçti - Haberler
SAĞLIKKorkutan artış! Sigaraya bağlı ölümleri geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı dolandırıcılarını ALO 183'e ihbar edin
SAĞLIKBakan Koca'dan aşı açıklaması: İhbar edin!
SON DAKİKA: 17 Şubat korona vaka sayısı açıklandı
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!