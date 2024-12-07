Polis memuru evinde ölü bulundu! Muş'ta görev yapan, 34 yaşındaki polis memuru Yunus Yavuz, evinde ölü bulundu. Elazığ nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Yunus Yavuz'un evli ve 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:04 facebook

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