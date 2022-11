Profesörlük hayali için ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi, 1 yüksekokul 3 fakülteden mezun oldu

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)İSTANBUL'da doğan ve babasının görevi gereği Bitlis'in Tatvan ilçesine yerleşen Doç. Dr. Zeliha Tekin (46), çocukluk hayali olan profesörlük için örnek eğitim mücadelesi veriyor. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren Tekin, 3 farklı üniversitenin 1 yüksekokul ve 3 ayrı fakültesinden de mezun oldu. İrlanda'da yabancı dil eğitimi gören Tekin, Manchester Üniversitesi'ne akademik araştırmacı olarak kabul edildi. Türkiye'ye dönünce göreve başladığı Muş Alparslan Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Zeliha Tekin, yaklaşık 2 yıl sonra profesör olacak.

Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Tekin, okuma azmiyle örnek oluyor. İstanbul'da 1976 yılında dünyaya gelen Tekin, babasının mali müşavir olarak atanmasıyla Tatvan'a yerleşti. İlkokulu Tatvan'da okuyan Tekin, bir süre İstanbul'da yatılı olarak dini eğitimler aldı. Ailesinin yanına dönen Tekin, çocukluk hayali olan profesörlük için eğitim mücadelesine başladı.

Akademisyenlik hedefi için, ara verdiği ortaokul ve liseyi açık öğretimle tamamlayan Tekin, Haliç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İşletme ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde de Psikoloji okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Pazarlama bölümü ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler bölümünden de mezun olan Tekin, yabancı dil eğitimi için İrlanda'ya gitti. 2013'te İşletme dalında doktoraya başlayan Tekin, TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu'nu kazanıp İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde (The University of Manchester) inovasyon ve bilgi yönetimi üzerine araştırmalar yaptı. 2016'da Türkiye'ye dönüp doktorasını bitiren Tekin, Muş Alparslan Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2020'de doçent olan Tekin, 2021 yılında da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine getirildi. Halen Açıköğretim Fakültesi Tarih bölümü son sınıf öğrencisi olan Tekin, 12 kitap yazdı. Profesörlük hayaline yaklaşık 2 yıl sonra ulaşacak olan Tekin'in yeni hedefi ise, Tarih bölümünde doktora yapıp, Harvard Üniversitesi'nde bir gün de olsa ders vermek...

'OKUMAK BENDE BİR AŞKTI'

Doç. Dr. Zeliha Tekin, İstanbul'dan babasının tayiniyle Tatvan'a gittikleri dönemde, ailelerin kız çocuklarının okumasına izin vermediklerini anlatarak, "Kız çocuklarını okutmak mümkün değildi. Buna aileyle birlikte çevre de izin vermiyordu. Ancak ben okumam gerektiğini biliyordum. Okumak, benim için bir aşktı. Çocukluğumdan beri hep, 'büyüyünce 'profesör' olacağım' derdim. Bu hayalim için ortaokul ve lise eğitimimi dışarıdan tamamladım" diye konuştu.

'DOĞU ANADOLU'DA ÇALIŞACAĞIM'

Yüksek öğrenimini İstanbul'da özel bir üniversitede aldıktan sonra 7 yıl dershanelerde öğretmenlik yaptığını anlatan Tekin, yabancı dil eğitimi için 10 ay süreyle İrlanda'da kaldığını söyledi. Türkiye'ye dönünce doktoraya başladığını belirten Tekin, "TÜBİTAK bursunu kazandım ve bu benim için bir mihenk taşı oldu. Manchester Üniversitesi'ne akademik araştırmacı olarak kabul edildim. İnovasyon, girişimcilik gibi eğitimlere yöneldim. Tekrar Türkiye'ye geldiğim zaman, 'Doğu Anadolu Bölgesi'nde çalışacağım' dedim. Öğrendiğim bütün bilgileri aktarmak ve buraya katkım olsun istiyordum. Çünkü bilginin çok çok önemli olduğunu, bilginin bizleri geliştireceğini biliyordum. 2016'da Muş Alparslan Üniversitesi'nde göreve başladım. Burada birçok alanda çalışma yürütüyorum. Öğrencilerimin sadece okulda değil, okul dışında da yaşamlarına yön vermek amacıyla, onlara bir nevi örnek olabilmek amacıyla elimden geldiğince çalışıyorum. Şu an Dekan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Buraya geldiğim 2016 yılından beri 12 kitap yazdım. 40 tane kitap bölümü, 16 adet makale, 48 bildiri sundum. Yine akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Muş Alparslan Üniversitesi'ni, Muş ilini elimden geldiğince tanıtmaya, burayı biraz daha ileriye taşımaya var gücümle çalışacağım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-11-24 11:30:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.