Halatla kayalıklara inip, mahsur kalan av köpeğini kurtardı



Fatih ÇELİK/VARTO (MUŞ), (DHA)-MUŞ'un Varto ilçesinde mahsur kalan av köpeği, 5 kilometre yol yürüyüp, halatla kayalıklara inen itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Murat Atmaca ile Adnan Arslan, 'Cenan' adını verdikleri av köpeğiyle, ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki kayalık alana gitti. Burada keklik peşine düşen 'Cenan', kayalıklarda mahsur kaldı. Sahiplerinin çabaları sonuçsuz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, 5 kilometre yürüdükten sonra sarp ve dik kayalıklara ulaştı. Beline bağladığı halat ile kayalıklara inen itfaiye eri Ferdi Tayfur Yaman, av köpeğini kurtardı.

Köpeğin keklik peşinde koşarken mahsur kaldığını belirten Adnan Arslan, "Kurtarmak için 1-2 girişimde bulunduk ama çok tehlikeliydi. Ne yaptıysak yanına gidemedik. Sağ olsun itfaiye erleri gelip, büyük bir tehlikeyi göze alarak, onu kurtardılar. Onlarla bir kez daha gurur duyduk" dedi. İtfaiye eri Ferdi Tayfur Yaman ise "Sonuçta bir can. Adeta ölümü göze alıp, onu bulunduğu yerden kurtardım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK

2022-12-04 12:51:41



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