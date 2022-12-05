Köpek dövüştüren 2 kişi ile video çekene 28 bin 602 TL ceza

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde, köpek dövüştüren 2 kişi ile bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 1 kişiye, toplam 28 bin 602 TL ceza uygulandı.
Güzelkent köyündeki boş arazide 2 kişi, 24 Kasım'da, kendi köpekleri ile başıboş köpeği dövüştürdü. Başıboş köpek, sahiplerinin yönlendirdiği köpeklerin saldırısına uğradı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, tepki çekti. İhbarla çalışma başlatan jandarma ekipleri, köpekleri dövüştüren 2 kişi ile görüntü çeken 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 kişi, adliyeye sevk edilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce toplam 28 bin 602 TL ceza kesildi.
KÖPEKLER, ERZURUM HAYVAN BARINAĞI'NA TESLİM EDİLECEK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise "Varto ilçesi Güzelkent Köyünde 04 Aralık 2022 tarihinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarının alınması üzerine Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucu Güzelkent köyünde 3 şahsın kendilerine ait kangal cinsi köpekleri 24 Kasım 2022 tarihinde dövüştürerek video kaydına aldıkları tespit edilmiş olup şüpheli şahıslar gözaltına alınmış, haklarında Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından (9534 x 3) 28602 TL idari para cezası uygulanmış ve adli tahkikata başlanmıştır. Söz konusu köpekler, Erzurum Hayvan Barınağı'na teslim edilecektir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-12-05 13:07:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.