Yırtıcı hayvanların saldırdığı yaban keçisi, koyun sürüsüne karışıp canını kurtardı

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, yırtıcı hayvanların saldırısına uğrayan yaban keçisi, kaçarken karşılaştığı koyun sürüsüne karıştı. Çobanların fark edip Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği keçi, tedaviye alındı.

Varto ilçesinde yırtıcı hayvanların saldırısında arka bacaklarından yaralanan yaban keçisi, kaçarken yaylada otlayan koyun sürüsüne karışarak canını kurtardı. Çobanların fark edip koruma altına aldığı yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tarihi Murat Köprüsü'ndeki hayvanat bahçesine götürülen yaban keçisinin, yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin ardından yeniden yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaban keçisinin arka iki bacağındaki yaralara dikiş atılarak gerekli işlemlerin yapıldığı, antibiyotik, sprey ve vitamin tedavisinin sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-12-23 10:44:02



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