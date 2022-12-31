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Muş Valisi Gündüzöz, üs bölgesindeki jandarmanın yeni yılını kutladı

DHA

Muş Valisi Gündüzöz, üs bölgesindeki jandarmanın yeni yılını kutladı


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞDiyarbakırBingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu´nda görev alan güvenlik güçlerini ziyaret eden Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Artık burası güvenli bir yer. Terör örgütü buralara giremiyor. Zaten dağda çok az kaldılar ve kaçışları yok" dedi.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ile Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesindeki Şehit Üsteğmen İsmail Moray üs bölgesini ziyaret etti. Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu´nun sürdürüldüğü bölgede görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Gündüzöz, yeni yıllarını kutladı.
Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütüldüğü ve dondurucu soğuğa rağmen yılbaşı gecesi bile ellerini tetikten düşürmeyen kahraman jandarmayla birlikte yemek yiyen Vali Gündüzöz, Şenyayla´nın artık güvenli bir yer olduğunu söyledi. Terör örgütünün buralara giremediğini vurgulayan Vali Gündüzöz, "Kahraman jandarmamız 24 saat esasına göre yaz-kış demeden Şehit Üsteğmen İsmail Moray üs bölgesinde bekliyor. Sadece bu bölgede değil, aynı zamanda üs bölgesindeki karakolda, çevre noktalarda, güvenlik korucularımızın noktalarında ve diğer üs bölgelerimizde nöbetlerini tutuyorlar. Artık burası güvenli bir yer. Terör örgütü buralara giremiyor. Zaten dağda çok az kaldılar ve kaçışları yok" diye konuştu.
Terör olayları nedeniyle Şenyayla bölgesini öncesinde terk edenlerin geri dönüş yaptıklarını hatırlatan Vali Gündüzöz, şunları söyledi:
"Tabi buraları terk eden vatandaşlarımız da geri geliyor. Hayvancılık tekrardan burada önemli bir geçim kaynağı oldu. Bunun dışında üs bölgesi kurulduktan sonra buralarda yeniden evler yapılıyor. Belki 100-200 tane ev yapıldı. Gerçekten burası korunaklı, burada çadırın altında, konteynırlarda bizler kışın da bekledik. Sonrasında bu daha nizami olan üs bölgesini de sağ olsun içişleri bakanımız, cumhurbaşkanımız riyasetinde vermiş olduğu her türlü imkanla tesis etti. Üs bölgeleri, bölgenin tamamında var. Korucu noktalarımız kuvvetlendirildi. Jandarmamız, polisimiz de, güvenlik korucumuz da iç güvenlik meselesini halletmenin ve kamu düzeninin tam olarak sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."
Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu´nu sürdüren kahraman jandarmanın yeni yılını kutlayan Vali Gündüzöz, "Ben, sizlerin anne ve babalarınızın ellerinden öperim. Evlatları burada, görevlerinin başında, onlar önce Allah´a sonra bize emanet. Bu yılbaşı gecesinde gurbette olan, vatan için bu al bayrağın altında nöbet tutan kıymetli jandarmamızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah inşallah ayaklarına taş değdirmez" dedi.
Üs bölgesi ziyaretinin ardından şehrin belirli noktalarında huzur ve güven ortamı için görev yürüten jandarma ve polis ekipleriyle bir araya gelen Vali Gündüzöz ile beraberindekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni de ziyaret ederek, personellerin yeni yılını kutladı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-12-31 23:44:24

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