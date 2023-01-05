Fransa'daki saldırıda ölen 2 kişi, Muş ve Kars'ta toprağa verildi

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)FRANSA´nın başkenti Paris´te kültür merkezi yakınında silahlı saldırıda yaşamını yitiren 3 kişiden 2'si, Muş ve Kars'ta toprağa verildi.
Paris'te 23 Aralık 2022 tarihinde Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınında, bir kişinin çevreye ateş açması sonucu 3 kişi öldü. Olayda hayatını kaybedenlerden Şirin Aydın´ın (37) cenazesi, hava yoluyla bugün Muş´a getirildi. Ailesi ve yakınları tarafından havaalanından alınan evli ve 1 çocuk babası Aydın´ın cenazesi, Yeşilova beldesinde toprağa verildi.
Aynı olayda yaşamını yitiren Abdurrahman Kızıl (59) da Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Yukarı Karagüney köyünde defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-01-05 17:27:53
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