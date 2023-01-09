Muş'ta koyun ve keçi doğumları başladı; 590 bin yavru bekleniyor



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta anaç koyun ve keçi doğumları başlayınca, güzel görüntüler ortaya çıktı. Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, "Bu yıl 700 bin anaç koyundan ortalama 550 bine yakın kuzu, 50 bin anaç keçiden ise 40 bin oğlak doğumu bekliyoruz.

Küçükbaş hayvan varlığı ile hayvancılık sektörünün öncü kentlerinden Muş'ta, anaç koyun ve keçi doğumları başladı. 2023'te küçükbaş hayvan doğumlarının erken başladığını belirten Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, "Muş'ta yaklaşık 1 milyon 300 bine yakın küçükbaş hayvan varlığımız var. Bu yıl 700 bin anaç koyundan ortalama 550 bine yakın kuzu, 50 bin anaç keçiden ise 40 bin oğlak doğumu bekliyoruz. Doğumlar, bu yıl erken başladı. Erken doğan yavrular, çiftçilerimiz için de çok faydalıdır. Şubat ayı sonuna kadar devam edecek doğumlar, Muş hayvancılık sektörünü canlandıracak" dedi. Anaç koyunların bir kısmının doğumlarının gerçekleştiğini belirten Yeşilova beldesi yetiştiricilerinden Bayram Köç, "Erken başlayan doğumlar devam ediyor. Kuzuların sağlıklı olarak dünyaya gelmesi sevindirici" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-01-09 10:48:22



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