Muş'ta 1500 kişinin istihdam edileceği 4 fabrika, özel sektöre teslim edildi



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)-MUŞ'ta devlet desteğiyle yaptırılan 11 bin metrekare kapalı alana sahip 4 ayrı tekstil fabrikası binası, imzalanan protokolle özel sektöre teslim edildi. Vali İlker Gündüzöz, "Burası bir tekstil üssü ve doğunun yükselen yıldızı olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde İl Özel İdaresi, Muş Belediyesi ve DAKA'nın destekleriyle Sultan Alparslan ve Sungu Tekstilkent'te yapımı tamamlanan 4 yeni fabrika binasının özel sektöre teslimi için Muş Valiliği'nde tören düzenlendi. İlk etapta 1500 kişinin istihdam edileceği 4 fabrikayı sahiplerine teslim eden Vali İlker Gündüzöz, konuşmasında, "Malumunuz olduğu üzere, birkaç yıldır tekstil kent yatırımları konusunda yoğun mesaimiz var. Tabi bu işin çeşitli paydaşları var. Genç istihdamına yönelik proje olduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı üzerinden Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (DAKA) bu projeye finansman sağlanıyor. Özellikle İl Özel İdare'miz, Muş Belediye'miz bu finansmanda paydaşlar olarak yer alıyor" diye konuştu.

4 FABRİKADA 1500 İSTİHDAM TAAHHÜDÜ

Tekstilkent'te kurulan 4 fabrikanın üretime başlayacağını belirten Gündüzöz, şunları söyledi:

"Bu yıl, 11 bin metrekare alanda 4 fabrika üretime başlıyor. Bu 4 fabrikada 1500 istihdam taahhüdüyle üretim başlayacak. Tabi bu zaman içerisinde 3 binlere ilaveler olacağını düşünüyoruz. Hane başı büyüklüğümüzün 5'e yakın olduğu düşünülürse, 1500 çarpı 5 eşittir 7 bin 500 kişiyi ilk etapta doğrudan etkileyecek bir yatırımdır. Merkez nüfusumuzun 100 bin olduğu düşünülürse bu rakam da önemli ölçüde kişiye dokunduğunu ifade etmek gerekir. Tabi bu Sultan Alparslan Tekstilkent konusunda Gençlik Spor Bakanı'mıza, Sanayi Bakanı'mıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz ama esasen işin arkasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve onun iradesi var. Tekstil ve diğer alanlardaki vizyonel yatırımlar hep onun sayesinde olmuştur."

'EN ÖNEMLİ KAVGAMIZ İSTİHDAMDIR'

Muş'taki değişime değinen Vali Gündüzöz, "Muş'un spor, eğitim, altyapı ve içme suyu olsun pek çok alanda sorunları çözülmüş ya da çözülmek üzeredir. Şimdi en önemli kavgamız istihdamdır. İstihdam konusunda çok önemli bir avantajımız var. Biz genç nüfusu fazla olan bir iliz, bu avantajımızı da sonuna kadar kullanacağız. Yine merkezde isim babalığını benim yaptığım Sultan Alparslan Tekstilkent'in fikir babalığı ise İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'ya aittir. Dolayısıyla Sayın İçişleri Bakanı'mızı buradan hürmetle anmak bir görevdir. Bu alan Özel İdare'mizin mülkiyetindedir. Özel İdare'nin başta Sayın Genel Sekreter olmak üzere, il genel meclis başkanından üyelerine kadar bu işte emeği vardır. Yine arazinin tahsis aşamasında Sayın Belediye Başkanı'mızın, milletvekilimizin emeği vardır. Aynı zamanda Sultan Alparslan Tekstilkent'in içerisinde 1 fabrikanın yapımında doğrudan doğruya belediyemizin dahli vardır. Dolayısıyla bu el birliğiyle yürütülen bir çalışmadır. Bu çalışmadan inşallah Muşlular istifade edecektir. Burası bir tekstil üssü ve doğunun yükselen yıldızı olacak. Akşamları tekstilkentin önünden geçince gençlerin işten çıktığını, yanımdan mutlu mutlu geçtiklerini görünce, ben de mutlu oluyorum. Allah müteşebbislerimizin kazancını hayırlı etsin. Helalinden bol kazanç diliyorum. Bazı müteşebbislerimiz Muş'un yerli sermayesi, bazıları ise Muş ile hiç alakası olmayan kişilerdir. Bu da iyi bir şeydir. Şimdi Muş'u ve doğuyu bilmiyor ama buranın şartlarının uygun olduğunu değerlendirerek geliyor. Bu çok önemlidir. Demek ki artık batıdaki müteşebbislerimiz doğudaki imkanların farkındadır. Doğunun huzur ve sükun ortamı onları etkiliyor" diye konuştu.

İMZAYLA TESLİM EDİLDİ

Valilik toplantı salonunda, konuşmaların ardından, yapımı tamamlanan tekstil fabrikası binaları, protokolün imzalanmasıyla üreticilere teslim edildi. İmza törenine, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve firma yetkilileri katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-01-10 16:03:11



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