

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta park halindeki un yüklü TIR, freni boşalınca meyve tezgahına, 5 araca ve taksi durağına çarptı; o anlar kameraya yansıdı.

Minare Mahallesi Belediye Caddesi'nde park halindeki 01 RL 428 plakalı un yüklü TIR, freni boşalınca hareket etti. Yokuş aşağı ilerleyen TIR, meyve tezgahına, 5 araca ve taksi durağına çarptı. O anlar, cep telefonu ile güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi durağındaki şoför Sadık Yeşilışık, "Taksi durağında arkadaşım ile oturuyorduk. Bir gürültü geldi, 'Ne oluyor' diyerek hemen dışarıya kaçtık. Dışarı çıkmamız ile TIR, taksi durağına girdi" dedi. Kazada aracı zarar gören Hasan Altın ise "Yukarıdan gelince bir arkadaş koşup, TIR'a binmeye çalıştı. O araca bindiği esnada TIR, benim aracıma çarptı. Sonra araç, aşağı doğru ilerleyeme başladı. Diğer araçlar ile taksi durağının duvarına vurdu" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL

2023-01-23 13:13:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.