Karla mücadele ekiplerinin 'kapalı yol' seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karla mücadele ekiplerinin 'kapalı yol' seferberliği

DHA

Karla mücadele ekiplerinin 'kapalı yol' seferberliği


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 225 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yollardan 209'unu çalışmalarıyla yeniden açtı. Ekipler, hastanın olduğu köy ve mezralara ise öncelik veriyor.
Yoğun kar yağışının ardından sahaya inen Muş Belediyesi ekipleri şehir merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy ve bağlı mezra yollarında karla mücadele için seferber oldu. 24 saat aralıksız sürdürülen karla mücadele, bölgelere göre ise zaman zaman güçleşiyor. 
100 personel ve 58 iş makinesi ile mesai yapan İl Özel İdaresi, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 225 köy yolunda temizlik çalışması başlattı. Hastanın bulunduğu köy ve mezralara öncelik tanıyan ekipler, 225 köy yolundan 209´unu yeniden açtı. Kar yağışının yanı sıra yer yer etkili olan tipi ve görüş mesafesini düşüren sise rağmen çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, kapalı 16 köy ve bağlı mezra yollarını da ulaşıma açmak için mücadele ediyor.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı, 12 köy ile 3 mezranın bağlı olduğu Bostankent grup köy yolundaki karla mücadele çalışmasına ilişkin bilgi veren İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın, "Muş´ta ekili olan kar yağışından dolayı grupta bulunan 12 köy ile 3 mezraya ulaşımın sağlandığı Bostankent grup köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri olarak 7/24 saat esasına göre yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, karla mücadele mesaimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. En kısa sürede köylerimizin yolunu açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Gündoğan köyünde yaşayan Maşallah Tanrıkulu ise "Şimdiye kadar kar yoktu. Yeni yılın ilk kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, devletimiz sağ olsun gelip yollarımızı açtı. Bizler de kürek yardımıyla kapımızın önünü açıyoruz. Araçlarımızı çıkarabilmek için kar temizliği yapıyoruz. Bu yıl kar yoktu, karın yağmasıyla sevindik. Kar berekettir, her zaman bizlere lazım oluyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-01-30 09:35:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta ahırda çıkan yangında 34 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Muş'ta ahırda çıkan yangında 34 küçükbaş hayvan telef ...
(Görüntülü)VARTO&#039;DA KAR YAĞIŞINI HALAY ÇEKEREK KARŞILADILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)VARTO'DA KAR YAĞIŞINI HALAY ÇEKEREK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.