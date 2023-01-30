Karla mücadele ekiplerinin 'kapalı yol' seferberliği



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 225 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yollardan 209'unu çalışmalarıyla yeniden açtı. Ekipler, hastanın olduğu köy ve mezralara ise öncelik veriyor.

Yoğun kar yağışının ardından sahaya inen Muş Belediyesi ekipleri şehir merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy ve bağlı mezra yollarında karla mücadele için seferber oldu. 24 saat aralıksız sürdürülen karla mücadele, bölgelere göre ise zaman zaman güçleşiyor.

100 personel ve 58 iş makinesi ile mesai yapan İl Özel İdaresi, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 225 köy yolunda temizlik çalışması başlattı. Hastanın bulunduğu köy ve mezralara öncelik tanıyan ekipler, 225 köy yolundan 209´unu yeniden açtı. Kar yağışının yanı sıra yer yer etkili olan tipi ve görüş mesafesini düşüren sise rağmen çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, kapalı 16 köy ve bağlı mezra yollarını da ulaşıma açmak için mücadele ediyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı, 12 köy ile 3 mezranın bağlı olduğu Bostankent grup köy yolundaki karla mücadele çalışmasına ilişkin bilgi veren İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın, "Muş´ta ekili olan kar yağışından dolayı grupta bulunan 12 köy ile 3 mezraya ulaşımın sağlandığı Bostankent grup köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri olarak 7/24 saat esasına göre yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, karla mücadele mesaimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. En kısa sürede köylerimizin yolunu açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Gündoğan köyünde yaşayan Maşallah Tanrıkulu ise "Şimdiye kadar kar yoktu. Yeni yılın ilk kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, devletimiz sağ olsun gelip yollarımızı açtı. Bizler de kürek yardımıyla kapımızın önünü açıyoruz. Araçlarımızı çıkarabilmek için kar temizliği yapıyoruz. Bu yıl kar yoktu, karın yağmasıyla sevindik. Kar berekettir, her zaman bizlere lazım oluyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-01-30 09:35:02



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