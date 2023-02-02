Kardan yolu kapanan köydeki 77 yaşındaki hastaya İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde rahatsızlanan Güllü Bozkurt (77), kar nedeniyle mahsur kaldığı köyünden İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kentte 4 gündür süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda köy yolunun kapandığı kentte, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Köy yollarını tek tek ulaşıma açan ekiplere, gece saatlerinde hasta ihbarı geldi. Ekipler, 2 saat süren çabaların ardından ihbarın yapıldığı Varto ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Eryurdu köyüne ulaştı. Rahatsızlanan Güllü Bozkurt, ambulansla Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Ekiplerimiz 77 yaşındaki hasta vatandaşımız için hemen bölgeye hareket etti. Zorlu çalışma sonucu köye ulaşan ekiplerimiz, sağlık ekipleri ile hastayı hastaneye ulaştırmışlardır. Acil durumlar için muhtarlarımızla sürekli olarak iletişim halindeyiz. Karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-02 10:13:07



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