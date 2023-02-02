Muş'ta 297 köy yolu ulaşıma kapandı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta etki olan kar yağışı nedeniyle 297 köy ile mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, kent merkezinde 50 santimetreyi geçti.

Kentte gece boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği kent merkezinde birçok noktada ulaşım sıkıntısı yaşandı. Sürücüler araçlarının üzerindekini, esnaf da dükkanlarının önündeki karları temizledi. Muş Belediyesi'ne bağlı 120 personel de 40 iş makinesi ile yolları açmak için çalışma yürütüyor. Kar tepelerinin oluştuğu kent merkezinde biriken karlar, kamyonlarla şehir dışına taşındı, yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

Bu arada 297 köy ile mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bağlı 100 personel, 58 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-02 11:26:04



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