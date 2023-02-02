Muş'ta 297 köy yolu ulaşıma kapandı (2)



MAHSUR KALANLARIN İMDADINA TÜRK KIZILAY´I YETİŞTİ

Etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle MuşBingöl kara yolu Solhan mevkinde araçlarında mahsur kalanlar oldu. İhbar üzerine Türk Kızılay'ı Muş Bölge Afet Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalanların yanına giderek kumanya verdi. Bunun yanı sıra Türk Kızılay´ı ekipleri sürücülere yakıt takviyesi, zincir takma, araç itme desteği sağladı. İş makineleri de yolu ulaşıma açarak mahsur kalanları kurtardı.

VARTO'DA KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE

Kar yağışı Muş'un Varto ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santim metreyi buldu. Karla birlikte fırtınanın da etkili olduğu ilçede 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe özel idaresine bağlı ekipler köy yollarında çalışmaya başlarken, Varto Belediyesi de kar temizleme yapıyor. Varto Belediyesi Fen işleri Müdürü Yakup Dede, "İlçe merkezinde biriken karları toplayıp kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz. 4 iş makinesi ve 10 elemanla 24 saat olmak üzere çalışıyoruz" diye konuştu.Fatih ÇELİK / VARTO (Muş),(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARALFatih ÇELİK

2023-02-02 14:45:23



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