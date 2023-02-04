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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş´ta 107 köy yolu ulaşıma açıldı

DHA

Muş´ta 107 köy yolu ulaşıma açıldı


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 137 köy yolundan 107'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 136 köy ve bağlı mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları yeniden açabilmek için çalışma başlattı. Görüş uzaklığını düşüren sis, tipi ve fırtınanın da etkili olduğu, beyaz örtüyle kaplanan bölgelerde zor anlar yaşayan ekipler, 107 köy yolunu ulaşıma açabildi. 29 köy ve bağlı mezra yollarında kar temizleme çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun mesai yapıyor.
Karabey köyüne bağlı dere mezrası yolundaki kar engeli temizlendiği için ekiplere teşekkür eden Metin İncetepe, "Kar yağışı nedeniyle 5-6 gündür yollarımız kapalıydı. İl Özel İdaresi ekiplerinden Allah razı olsun, gelip yollarımızı açtılar. Teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-02-04 13:01:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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