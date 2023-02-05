Muş´ta çığ tehlikesi altında zorlu karla mücadele



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-MUŞ´ta, İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesinin bulunduğu köy ile mezra yollarında, karla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ve çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede ekipler, temkinli ilerliyor.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Muş´ta, kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Kar yağışına rağmen 368 köy ile 207 mezra yolunda görev alan İl Özel İdaresi, ulaşımın sağlanabilmesi için yollarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki dağlık alanlarda zorlu bir mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Şehir merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu´nda İl Özel İdaresi ekipleri, 1800 rakımda, kalınlığı 2 metreyi aşan karı temizleyebilmek için yoğun bir çaba gsöteriyor. İş makinesi operatörleri, özellikle yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda yürüttüğü çalışma esnasında çığ korkusu yaşıyor. Çığ tehlikesinin oluşabileceği riskli bölgelerde operatörün iş makinesiyle yaptığı temizleme çalışması ise, lojistik destek sağlayan personeller tarafından belli bir mesafeden takip ediliyor. Çığ tehlikesinin oluşabileceği bölgelerde tedbiri elden bırakmayan ekipler, büyük bir dikkatle çalışmalarını yürütüyor.

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, "Köyümüz yüksek kesimde ve kırsal bir bölgede. Kış mevsimi burada çok sert ve çetin geçiyor. Kar bu yıl biraz geç geldi ama çok şükür iyi geldi. Köyümüzde kar kalınlığı 2 metreyi aşmış durumda. Köyde yaşamımızı sürdürüyoruz ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık. Evde erzak bitiyor sağ olsun İl Özel İdaresi gelip yollarımızı ulaşıma açıyor. Çığ riski var ama İl Özel İdaresi buna rağmen gece gündüz demeden yollarımızı açıyor. Teşekkürler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-05 09:41:02



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