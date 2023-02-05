Muş´ta çığ tehlikesi altında zorlu karla mücadele (2)



BESİCİLERİN ZORLU MESAİSİ

Kış mevsiminin soğuk ve sert geçtiği Muş'ta, besiciler çetin şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor. Zor şartlar altında mücadele veren besiciler, keçi ve koyunlarını kar örtüsünün üzerine serdikleri otlarla yemliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde besiciler, yaz mevsiminde biçtikleri otları sırtlarında ya da kızaklarla taşıyarak ezdikleri karın üzerinde hayvanlarına veriyor. Besiciler, günün belli saatlerinde 2 kez aynı işlemi tekrarlıyor.

'HAYVANCILIK GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR İŞ'

Besiciliğin kış mevsiminde daha da zorlaştığını anlatan Arif Yaşlak, "Dağın başında hayvancılık yapıyoruz. Köyümüzde 1 metreden fazla kar var. Günde 2 defa hayvanlara ot veriyoruz. Otları yaklaşık 100 metre sırtımızda taşıyarak, getirip kar üzerinde hayvanlara yediriyoruz. Hayvancılık gerçekten çok zor bir iş" dedi. Hayvanlarını kış mevsimi boyunca kar üzerinde yemleyerek, ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten İsmail Yaşlak ise "Kışın çilemiz hep aynı. Hayvancılık zaten zor, bir de kara kış ile mücadele etmek belimizi büküyor. Ama yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir" diye konuştu. (DHA)Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-05 10:39:09



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