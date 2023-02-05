Muş'ta eğitim-öğretim 2 gün daha başlamayacak



MUŞ/(DHA)-MUŞ Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 2 gün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi. (DHA)FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez

2023-02-05 16:16:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.