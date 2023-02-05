Muş'ta eğitim-öğretim 2 gün daha başlamayacak

MUŞ/(DHA)-MUŞ Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 2 gün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi. (DHA)FOTOĞRAF
DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez
2023-02-05 16:16:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.