Muş'tan depremzedelere günde 60 bin ekmek



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 60 bin ekmek, deprem bölgesine gönderiliyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, "3 vardiya halinde çalışarak günde 60 bin ekmek üreterek deprem bölgesine gönderiyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmaya gönüllü olarak katılıp, ekmek üretimine destek oluyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği, büyüyerek devam ediyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren tüm birimleriyle seferber olan Muş Belediyesi, dört bir koldan çalışıyor. Acil ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük üretilen 60 bin ekmek, depremzedelere ulaştırılıyor. Deprem mağdurlarına daha çok ekmek ulaştırabilmek için gece gündüz mesai yapan personel, ekmek dolusu kamyonları afet bölgelerine gönderiyor.

Halk Ekmek Fabrikası'nın 16 satış noktasını kapatarak, 3 vardiya sistemiyle depremzedeler için ekmek ürettiklerini söyleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Fabrikamızın bacası, depremzede kardeşlerimiz için tütüyor. Günde 60 bin ekmek çıkarıyoruz. 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın birçoğu vardiya sistemine gönüllü olarak katılıp, ekmek üretimine destek olmaktadır. Depremden etkilenen bölgelerde en büyük eksiklik ve sıkıntı olarak tespit ettiğimiz şey ekmek, bizlerde depremzedelerimize ekmek ulaştırma gayretindeyiz. Gönüllük esasına dayalı çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-10 09:57:38



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