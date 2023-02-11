Depremzedeler için poğaça hazırlayıp, gönderdiler



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü´nde görevli usta öğreticiler, depremzedeler için binlerce poğaça hazırlayarak gönderdi.

Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde görevli usta öğreticiler, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremin ardından kolları sıvadı. Depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba gösteren usta öğreticiler, gönderdikleri acil ihtiyaç malzemelerinin ardından poğaça üretmeye başladı. Usta öğreticiler, paketler halinde hazırladıkları binlerce poğaçayı deprem bölgelerine gönderdi.

Ürettikleri poğaça ve benzeri atıştırmalıkların tazeliğini 10 gün boyunca koruduğunu belirten Dürdane Bulakçıbaşı, "Halk eğitim merkezi usta öğreticileri olarak, depremzede kardeşlerimiz için toplandık. Pasta, poğaça ve çörek gibi yiyecekler hazırladık. 10 bin paket hazırlayıp, depremzedelerimize gönderdik. Ürettiğimiz yiyecekler tazeliğini korusun, diye malzemelerimizi ona göre seçtik. Bu ürettiğimiz ürünler, 10 gün boyunca tazeliğini koruyor. Kendimizce güzel şeyler yaptık. İnşallah depremzedelerimize ulaşır" dedi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Tahsin Oran, "Depremin hemen akabinde acil ihtiyaçlar listesinde bulunan yardımları çok kısa bir süre içerisinde valiliğimiz koordinasyonunda depremin yaşandığı illere gönderdik. Hemen akabinde halk eğitim merkezi olarak usta öğreticilerimizle depremzedeler ile yardım faaliyeti yürüten personellere poğaça, çörek, pasta ve kek gibi atıştırmalık ürünler hazırlamaya başladık. İlk olarak 10 bine yakın üretim yaptık. İlerleyen günlerde bu sayıyı daha da artırarak valiliğimiz ve AFAD koordinasyonuyla gereken illere inşallah göndereceği" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-11 09:51:22



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