Muş Belediyesi itfaiye ekipleri 8´inci günde buzağıyı enkazdan çıkardı

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Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş´ın Nurhak ilçesinde bugün yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan bir buzağıyı çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Depremin hemen ardından Kahramanmaraş´ın Nurhak ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Muş Belediyesi itfaiye ekipleri, depremden 8 gün sonra enkaz altında canlı bir buzağı olduğunu farketti. Ekipler, buzağıyı kurtarmak için seferber oldu. Görevliler, göçük altındaki buzağıyı çıkararak sahibine teslim etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-13 21:44:14



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