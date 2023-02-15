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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Elazığ depremi gibi değildi sanki birisi apartmanı indirip kaldırıyordu'

DHA

'Elazığ depremi gibi değildi sanki birisi apartmanı indirip kaldırıyordu'


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden eşi ve 2 çocuğuyla kurtulan Malatyalı Arzu Düşünüklü, misafir edildiği Muş Öğretmenevi'nde yaşadıklarını anlattı. 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremini de yaşayan Arzu Düşünüklü, "Elazığ depremi gibi değildi, sanki birisi apartmanı indirip kaldırıyordu. evin duvarlarında çatlaklar oluşuyordu, dolaplar üzerimize düşüyordu" dedi. 
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki 7 katlı Uçbağlar Apartmanı 4'üncü kattaki dairede yaşayan 4 kişilik Düşünüklü ailesi, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depreme evlerinde yakalandı. Enkaza dönüşen binadan sağ olarak kurtulan aile, bir yakınlarının tek katlı evine misafir edildi. Burada da Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremi yaşayan Arzu-Mehmet Nuri Düşünüklü ve 2 çocuğu Muş'a getirilerek öğretmenevinde misafir edildi. 
Öğretmenevinde yaşadığı her iki depremi anlatan Arzu Düşünüklü, Elazığ depremiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerin hiçbir şekilde benzer olmadığını söyledi. Arzu Düşünüklü, "Elazığ depremini de yaşadık ama bu kesinlikle Elazığ depremi gibi değildi. Saat 4'ü çeyrek geçe evde bir uğultu sesi geldi. Gözümü yatakta açar açmaz 'tak' diye bir ses duydum. Elazığ depremi gibi bina bir sağa bir sola gidip gelmiyordu. Apartmanı sanki birisi indirip kaldırıyordu. O anda evin duvarlarında çatlaklar oluşuyordu, dolaplar üzerimize düşüyordu. Biz aynı odada çocuklara ulaşamadık. Dolaplar çocukların yatakları üzerine düştüğü için çocuklara ulaşamadık. Bir anda duvarlar yıkılıyor, bir yandan çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan tabak sesleri, mobilyaların düşme sesleri şeklinde bir dakikayı geçirdik. Depremin durması sonrası biz bulunduğumuz 4'üncü kattaki evimizden inmeye başladık. Apartmanın içerisinde asansör düşmüştü, enkaz gibiydi. Çocuklarla birlikte ancak çorap ve terlikle canımızı kurtardık" diye konuştu.
KIYAMET YERİ GİBİ BİNALAR YIKILIYORDU
Bir yakınlarının kendilerini müstakil evlerinde misafir ettiğini ifade eden Arzu Düşünüklü, ikinci depremde yaşadıklarını da şöyle anlattı:
"Aslında saat 8-9 gibi eve girecektik. Bir yakınımız bizleri kendi müstakil evlerine çağırdı. Öğlen saatlerinde ikinci depreme yakalandık. Bu defa çok ağır olan hasarlı evler, binalar yıkılmaya başladı. Kıyamet yeri gibi bir anda sağdan, soldan binalar yıkılıyor, arabaların üzerine düşüyor. Çocuğum Ahmet, 'Anne arabanın içerisinde bebek vardı' diye haykırışlara başlamıştı. O anki ruh halimiz çok kötüydü. Çok kötü günler geçirdik. Çok farklı deprem yaşadık. Bu kesinlikle Elazığ depremi gibi değildi."
MAHALLEYE GİREMEDİK
Enkazdan dolayı evlerinin bulunduğu mahalleye hiç giremediklerini ifade eden Düşünüklü, "Evimizden çıkarken çatlaklar ve yarıklar vardı. Ondan sonra da zaten eve gitmedik. Polisler tamamıyla evin sağını solunu kapattılar. Eve daha da giremedik ve hiç haber de alamadık. Mahalleye dahil giriş yapamadık. Çünkü çok büyük enkazlar vardı. Yollar tamamen enkazdan dolayı kapalıydı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-02-15 11:27:57

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