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Nurhak'ta 11 mahallede çadır kent kuruldu

DHA

Nurhak'ta 11 mahallede çadır kent kuruldu


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Nurhak ilçesinde evleri zarar gören depremzedeler için 11 mahallede çadır kent kurdu. Kolluk kuvvetlerinin 24 saat nöbet tuttuğu çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları da karşılanıyor.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Nurhak ilçesinde görevlendirildi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası beraberindeki heyet ile ilçede sahaya çıkan Vali Gündüzöz, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip etti.
Nurhak ilçesinde Muş İl Jandarma Komutanlığı personeli, evleri zarar gören depremzedeler için ihtiyaç duyulan çadır kentleri kurdu. İlçe merkezi ve bağlı 11 mahallede çadır kent kurulurken, depremzedelere de bin 426 adet çadır dağıtıldı. Kolluk kuvvetlerinin 24 saat nöbet tuttuğu çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları da karşılanıyor. Çadır kentte kalanları sık sık ziyaret eden Vali Gündüzöz, sorun ve taleplerini de dinliyor. 
Depremler nedeniyle evi yıkılan ve eşi Ayşe Kaya ile kurulan çadırda Nasır Kaya, "Evimiz depremlerden ötürü yıkıldı. Sağlanan gıda yardımlarımızı alarak, çadırda yaşamımıza devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
`EVİMİZ ÇOK YENİYDİ, İÇERİSİNDE OTURAMADIK´
İki yıl önce yaptırdıkları evlerinde depremler dolayısıyla oturamadıklarını söyleyen Ayşe Kaya ise "Evimizi yapalı, 2 yıl olmuştu. Evimiz çok yeniydi, içerisinde oturamadık. Eşim yurt dışına gidip geliyordu, onun 45 yıllık emeğiydi. Hepsi gitti, sıfıra düştük. Çadırımız, sobamız jandarmalarımız tarafından kuruldu. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.
`ASKER VE POLİSLER SOBAMIZI YAKIYOR´
Kullar Mahallesi´nde oturan, deprem nedeniyle çadırda kalan Hüsna Öztürk da şunları söyledi:
"Devletimiz sağ olsun depremde yanımızda. Bize sıcak yemek veriyorlar, çadırlarımızı kurdular, her ihtiyacımızı görüyorlar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Asker, polisler sobamızı yakıyorlar, elektriğimizi çektiler, suyumuzu getiriyorlar, yiyeceğimizi getiriyorlar, giyeceğimizi getiriyorlar. Allah devlete ziyan vermesin."
Devletin kendilerine yardım eli uzattığını belirten Elif Baş da "Depremler oldu, korkudan çadırlara geldik. Devlet bize yardım etti. Askerlerimiz çadırlarımızı, sobalarımızı kurdular sağ olsunlar. Onların desteğiyle yaşıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-02-16 10:13:07

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