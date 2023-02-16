Nurhak'ta 11 mahallede çadır kent kuruldu (2)



'MAHALLELERE SU VERME İŞLERİNİ YAPIYORUZ'

Muş Valiliği, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çadır kentin ardından lojistik depo da oluşturuyor. İlçe merkezindeki kapalı pazar yerinin yanına depo oluşturulması için çalışmalar başladı. Lojistik depo için çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bir yandan mahallelerin altyapı sorunu için çaba harcıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "İl Özel İdaresi olarak 15 makine, lojistik araç ve 30 personelle buradayız. Kardan dolayı yol açma çalışmaları, mahallelere su verme işlerini yapmaktayız. Mıcırları zemine serip, iş makinelerimizle depoları kuracağız. Buradaki halkımıza lojistik hizmeti vermek için depo alanı oluşturuyoruz. Muş Valiliği olarak Nurhak ilçesi halkının bütün yaralarını sarıp, buradaki bütün hizmetleri tamamlamadan buradan çıkmayacağız. Halkımızın acısını paylaşıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Onların bütün hizmetlerini burada tamamlayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-16 11:34:34



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