Nurhak'taki depremzede çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyorlar



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüleri, depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki çadır kentleri gezerek çocuklarla gün boyu çeşitli etkinlikler yapıyor. Yapılan etkinliklerle aileleriyle çadırda kalan çocuklarda afetin izleri silinmeye çalışılıyor.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 76. büyüklüğündeki depremler sonrasında Muş Valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından Nurhak ilçesinin koordinatörlüğü verildi. Nurhak ilçesinde vatandaşların kalabilecekleri çadır kentleri oluşturan valilik, ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarına hız verdi. Bir taraftan depremzedelerin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışan Muş Valiliği, çocukların yaşadıkları depremin izlerini silmek için de harekete geçti. Muş Valisi İlker Gündüzöz, temel ihtiyaçların yanı sıra çadır kentlerde geçici olarak konaklayan çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı gençlik merkezi liderleri ile gönüllülerini bölgeye davet etti. İlçeye gelen gençler, çadır kentleri gezerek bir araya geldikleri depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Oyunlar oynayarak üzlerini boyadıkları çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan gençler, afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Muş'tan deprem bölgesine gönüllü olarak giden ve çocukların sevincine ortak olan Mert Kayadelen, "Çocuklarımızı geçici olarak mutlu etmeyi sağladık. Çocuklarımızla oyunlar oynadık, onlarla resim yaptık ve çok güzel vakit geçirdik. Elimizden geldiğince ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Oyuncaklar getirdik onlara. Elimizden geldiğince diğer bölgeleri de gezeceğiz. Burası depremden etkilenen bir bölge. Maalesef çocuklarımız üzgün. Elimizden geldiğince hep beraber vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Hem gençlerle hem yaşlılarımızla hem de çocuklarla güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çocukların gönlüne dokunup, onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Psikolojilerine destek oluyoruz. Gayet güzel bir gün geçirdik" diye konuştu.

Gençler ile eğlenceli vakit geçiren depremzede çocuklardan Zeynep Taş, "Ağabeylerimiz ve ablalarımız bizim için buraya geldiler. Bize balonlar verdiler, yüzümüzü boyadılar, çikolatalar verdiler ve beraber oyunlar oynadık. Çok güzel bir gündü. Ben çadırda oturup sıkılırken ağabeyler, ablalar geldi oyunlar oynadık" dedi.

Gençlerin çocuklarına yönelik çalışması için teşekkür eden depremzede Ayşe Güldağ, çocukların az da olsa rahatladığını söyledi.

PSİKOLOJİMİZ AÇISINDAN ÇOK İYİ OLDU

İlçede faaliyet yürüten gençlerin çocuklara ve kendilerine çok yardımcı olduklarını anlatan depremzede Hanım Yılmaz, "Çocuklarımıza oyuncaklar getirdiler, balon getirdiler. Psikolojimiz açısından çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

DEPREMZEDELERİN KİŞİSEL BAKIM VE TIRAŞLARI YAPILDI

Bu arada bölgede yaraların bir an evvel sarılabilmesi adına yoğun bir mesainin harcandığı ilçede, bir diğer yandan ise çadırlarda barınan vatandaşlar ile çocukların kişisel bakım ve tıraşları bölgeye giden gönüllü berberler tarafından yapıldı.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-17 11:15:32



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