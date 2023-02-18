KYK yurduna yerleştirilen depremzede: Kızım 'Deprem olacak' diye uyumak istemedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KYK yurduna yerleştirilen depremzede: Kızım 'Deprem olacak' diye uyumak istemedi

DHA

KYK yurduna yerleştirilen depremzede: Kızım 'Deprem olacak' diye uyumak istemedi


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)DEPREMİN vurduğu Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden Muş'a getirilerek KYK yurtlarına yerleştirilen afetzedeler, korku dolu anları anlattı. 5 yaşındaki kızını gece uyutamadığını söyleyen Fadime Toptaş, "Kızım bir türlü uyumadı. 'Anne deprem olacak, uyumak istemiyorum' dedi. Kızımın bu dediğine inanmadım. 'Kızım bir şey yok, niye deprem olsun' diyerek zorla yatağa götürdüm. Gece deprem oldu, uyandım; 'Allah'ım ne olur, ben çocuklarımın yanına gidebileyim, onlara ulaştır beni' diye dualar ettim" dedi.  
`Asrın felaketi´ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki bazı aileler, Muş'a getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Danişmend Gazi Yurdu´na yerleştirilen aileler için her imkan hazırlandı. Kantinden ihtiyaçlarını karşılayan ailelerin odalarına da bazı malzemeler bırakıldı. 
Çelikhan'daki Zafer Mahallesi´nde 2 katlı evde oturduklarını söyleyen Sabiha Toptaş, yakınlarının çoğunu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Deprem anında kendisini dışarı attığında, sanki üzerinden uçak geçer gibi ürkütücü ses olduğunu anlatan Toptaş, "Deprem gece saat 04.17 civarında oldu. Biz o esnada uyuyorduk. Bir anda fark ettim ki sallantı oluyor. Yatak odasından kalkıp çocuk odasına geçmek istedim. Çocukları alıp dışarı çıkmak istedim. Küçük çocuğum yatağın altına girmiş, çok korkmuş ve ağlıyordu. Çocukları alamadan dışarı çıktığımda, aşırı bir ses vardı. Sanki üzerimden uçak geçiyordu. Kendimi öylece kaybettim. Çocuklarıma ısrarla 'Gelin' dedim. Çocuklar gelmedi, 'Anne dışarıda çok kar var, biz gelemeyiz' dediler. Feryat figan ederek dışarı çıktığımda baktım, enkazın içerisindeyim. Yan komşumun çatısı üzerime gelmişti. Deprem durduktan sonra arka tarafa doğru geçtim. Çocuklarımı bekledim, çocuklarım gelmedi. Ortanca oğlum geldiğinde, 'Baban nerede?' diye sordum. 'Babam içeride' diye cevap aldım. İçeri girdiğimde eşim bayılmıştı, çocuklar içerideydi. Evlerimizde hasar oldu, dışarı çıktık ve çok şükür, canımızı kurtardık" dedi.
'KIZIM UYUMADI'
Deprem günü saatin 00.30 olmasına rağmen 5 yaşındaki kızının yatmak istemediğini anlatan 3 çocuk annesi Fadime Toptaş, "Kızım Züleyha´yı uyutmak istedim. Kızım bir türlü uyumadı. `Anne deprem olacak, uyumak istemiyorum´ dedi. Kızımın bu dediğine inanmadım. `Kızım bir şey yok, niye deprem olsun?´ diye onu zorla yatağa götürdüm. Kızımı uyuttuktan sonra ya deprem olursa, diye içime korku düştü. Çocuklar ayrı, biz ayrı odada uyuyorduk. Dua ettim o esnada, Rabbim eğer deprem olursa beni çocuklarıma kavuştur, diye dua ettim. Gece deprem oldu, uyandım; 'Allah´ım ne olur, ben çocuklarımın yanına gidebileyim, onlara ulaştır beni' diye dualar ettim. Ben odadan çıktım. O sırada odadaki dolap, eşimin üzerine düştü. Eşim gelemedi ama ben çocuklarıma kavuştum. Çocuklarımla ranzanın uçlarına doğru indik. Hepsi çömelmiş vaziyette başlarını yere doğru eğmişlerdi. Deprem dursun, diye bekledik ama durmadı. Ev yıkılmaya başladı. Büyük kızım nefesi kesilircesine yere çömelmişti. Kızımdan başını kaldırmasını istedim. Ev üstümüze yıkılırsa belki bizi enkaz altında bulurlar, nefes alabiliriz bu şekilde, diye söylendim" diye konuştu. 
Devrilen dolapların kendiliğinden kalktığını ve çıkış kapısı oluştuğunu gözyaşlarıyla anlatan Fadime Toptaş, "Bir anda dolaplar kendiliğinden kalktı ve bizim çıkış yerimiz açıldı. Çocuklarımı aldım ve merdivenlerden indik. Kapıyı açtığımızda hemen yan bina yıkılmıştı üstümüze doğru geliyordu. Tekrar içeri doğru girdik. Dışarıda kar diz boyuydu. Yol üzerine çıktık ve artık nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum. Eşim de daha sonra bir şekilde evden çıkıp yanımıza geldi. Geceyi dışarıda, arabada geçirdik. Hava çok soğuktu. O gece çok sıkıntı çektik. Gece evi, arabası olmayan herkes dışarıdaydı. Çocuklar kar üzerinde uyudular. O anları hiç unutamıyorum. Hepsi sabaha kadar soğuktan dondu" dedi. 
Danişment Gazi Yurt Müdürü Hasan Yarçin de "Yurdumuzun kapısını depremzedelerimize açtık. Buraya gelen ailelerimize hizmet veriyoruz. Yurt içerisinde ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çarşı açtık. Bir diğer yandan özellikle çocuklar için tamamen ücretsiz mini market açtık. Burada ailelerimize her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını, depremzedelerimiz için seferber etmiş durumdayız. Yurdumuzda 100 yakın depremzedemiz var. Bu sayı gün geçtikçe Muş Valiliği koordinesinde artmaktadır. Yurdumuzun kapasitemiz 898 kişiliktir. Bu kapasitemizi bizler ailelerimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda depremzedelerimizin üç öğün yemekleri bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-02-18 10:01:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enkazdan 34 kişiyi kurtaran öğretmenler yaşadıklarını unutamıyor
YEREL HABERLER Enkazdan 34 kişiyi kurtaran öğretmenler yaşadıklarını ...
Malazgirt'te depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Malazgirt'te depremzedeler için yardım çalışmaları ...
(Görüntülü) MUŞ&#039;TA CUMA NAMAZI SONRASI 1 MİLYON 700 BİN LİRA YARDIM TOPLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUŞ'TA CUMA NAMAZI SONRASI 1 MİLYON ...
Adıyamanlı depremzede hamile kadın, Muş'ta bebeğini kucağına aldı
YEREL HABERLER Adıyamanlı depremzede hamile kadın, Muş'ta bebeğini ...
(Görüntülü) NURHAK&#039;TAKİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) NURHAK'TAKİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN ...
Nurhak'taki depremzede çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyorlar
YEREL HABERLER Nurhak'taki depremzede çocukların yüzünü güldürmeye ...
Muş'tan Kahramanmaraş'a giden gençler depremzede çocukları eğlendiriyor
YEREL HABERLER Muş'tan Kahramanmaraş'a giden gençler depremzede ...
(Görüntülü) ADIYAMAN&#039;DA DEPREMDEN KURTULAN KADIN, MUŞ&#039;TA DOĞUM YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN'DA DEPREMDEN KURTULAN ...
Adıyaman'da depremden kurtulan kadın, Muş'ta doğum yaptı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremden kurtulan kadın, Muş'ta doğum ...
Muş'tan Kahramanmaraş'a giden ekipler yaraların sarılması için çaba gösteriyor
YEREL HABERLER Muş'tan Kahramanmaraş'a giden ekipler yaraların ...
Nurhak'ta 11 mahallede çadır kent kuruldu (2)
YEREL HABERLER Nurhak'ta 11 mahallede çadır kent kuruldu (2)
Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, Nurhak ilçesindeki depremzedeler için çadır kent kurdu
YEREL HABERLER Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, Nurhak ...
Nurhak'ta 11 mahallede çadır kent kuruldu
YEREL HABERLER Nurhak'ta 11 mahallede çadır kent kuruldu
(Görüntülü)MUŞ VALİLİĞİ, NURHAK&#039;TA 11 MAHALLEDE ÇADIRKENT KURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)MUŞ VALİLİĞİ, NURHAK'TA 11 MAHALLEDE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.