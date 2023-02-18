Depremde mahsur kalan inek, 300 saat sonra kurtarıldı



MUŞ, (DHA)MUŞ Valiliği ekiplerinin Kahramanmaraş´ın Nurhak ilçesindeki enkazlarda yaptığı aramakurtarma çalışmaları sırasında depremden 300 saat sonra bir inek sağ olarak çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş´ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi, ekipleriyle bir taraftan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin Kullar Mahallesi´nde ekipler, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makineleriyle çalışmaya başladı. İş makinesinin yardımıyla enkaz kaldırılırken bir inek bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altındaki inek saat 16.30 sıralarında enkazdan çıkarıldı. İnek, daha sonra iş makinesine bağlanan halatla temiz bir alana götürüldü. 300 saat sonra enkazdan çıkarılan ineğin zor nefes aldığı gözlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-18 19:23:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.