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Çığ riski altında, karla zorlu mücadele

DHA

Çığ riski altında, karla zorlu mücadele


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Karayolları 113'üncü Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 5 metreyi bulrduğu bölgede, kara yolunu ulaşıma açık tutmak için zorlu bir çalışma yapıyor. Çığ riskine karşı, ekipler yolda adım adım ilerleyebiliyor.
Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu Muş´un Hasköy ilçesiyle Bitlis´in Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun ulaşıma açık tutulması için Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, zorlu bir çalışma yürütüyor. Kara yolunun 10´uncu kilometresindeki Kaymakam Çeşmesi mevkisinde temizlik ve yol genişletme çalışması yapan ekipler, çığ riskine karşı adım adım ilerliyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede, güçlükle ilerleyen ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. 
ÇIĞ GELEN YERLERİ TEKRARDAN ULAŞIMA AÇTIK
Bölgede çalışma yürüten iş makinesi operatörü İdris Karakan, "Muş-Bitlis kara yolunu sabah ulaşıma açtık, ama gelen çığ yolu yeniden kapattı. Çığ gelen yerleri tekrardan ulaşıma açtık. Yolumuzun üzerinde 45 noktada böyle çığ tehlikesi bulunan noktalar var. Bunlara rağmen biz yollardayız. Çığ geliyor, yol kapanıyor, tipi geliyor yol kapanıyor. Biz bunlara rağmen 7/24 esasına göre, milletimizin mağdur olmaması için temizlik çalışmamızı sürdürüyoruz. Kar kalınlığı bu yol güzergahında yer yer tipi ve fırtınadan ötürü 5 metreyi aşmış durumda" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-02-24 11:16:41

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