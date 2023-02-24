Nurhak´taki depremzede besicilere hayvan çadırı desteği



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırları zarar gören Nurhak ilçesindeki besicilere, çadır ve branda dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş´ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz, ahırları yıkılan besiciler için çalışma başlattı. Vali Gündüzöz´ün talimatları doğrultusunda, depremlerin ardından ahırları yıkılan besicilerin hayvanları için çadır ve branda dağıtımı yapıldı.

Tatlar Mahallesi´nde hayvancılıkla uğraşan Bekir Tat, "Ahırlarımız deprem nedeniyle yıkıldı. Muş Valimiz, devletimiz yanımızda. Sorunlarımızı çözdük. Şu anda çadırlarımızı alacağız. Hayvanlarımızı komşularımızın ahırlarına bırakmıştık. Şu anda sıkıntılarımız tamamen giderildi. Devletimizden Allah razı olsun. İlk günden beri devletimiz yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Karaçar Mahallesi´nde yaşayan besici Ahmet Kurt ise "Muş Valiliği tarafından aldığımız çadırlara hayvanlarımızı koyduk. Deprem nedeniyle evimiz, ahırımız yıkıldı. Muş Valiliği´nden Allah razı olsun, teşekkür ederiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-02-24 11:37:38



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