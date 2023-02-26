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83 yaşındaki depremzede kadın, istediği pasaporta kısa sürede kavuştu

DHA

83 yaşındaki depremzede kadın, istediği pasaporta kısa sürede kavuştu


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Nurhak ilçesindeki depremde evi hasar gören Elif Tunç´un (83), yurt dışına çıkabilmek için talep ettiği pasaport, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun talimatıyla Muş Valisi İlker Gündüzöz tarafından kendisine teslim edildi.
`Asrın felaketi´ olarak nitelendirilen depremler sonrası Kahramanmaraş´ın Nurhak ilçesinde ev ziyaretlerinde bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Elif Tunç ile karşılaştı. Yakınlarının yanında yaşayan depremzede Elif Tunç, yurt dışına çıkabilmek için Vali Gündüzöz´den pasaport talebinde bulundu. Vali Gündüzöz´ün girişimleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun talimatı ile Tunç´un pasaport isteği kısa sürede sonuçlandı. Muş'tan getirilen `Gezici Kayıt Terminali Adreste Nüfus Hizmeti´yle başvurusu alınan Elif Tunç´un pasaportu, Ankara´dan çıkartılarak Nurhak´a gönderildi. Pasaportu teslim alan Vali Gündüzöz, ilçe merkezine bağlı Seyitaliler Mahallesi´nde ikamet eden Elif Tunç´u yeniden ziyaret etti. Pasaportu teslim eden Vali Gündüzöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun da selamını iletti.
Pasaportunun çıkarılmasına duygulanan Elif Tunç, "Hoş sefa geldiniz, eksik olmayın, sağ olun. Allah razı olsun, noksanlık vermesin Allah. Ellerinize sağlık, çok sağ olasınız. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-02-26 09:38:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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