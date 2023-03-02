Bıraktığı not üzerine Murat Nehri'nde arandı, çay içerken bulundu

Küvetler neden bu kadar küçük?



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta kiraladığı otomobille Murat Nehri kıyısına giderek intihar notu bırakan, ardından da kaybolan 2 çocuk babası Ö.O.'yı (33) bulmak için ekipler seferber oldu. Güvenlik güçlerinin Murat Nehri'nde aradığı Ö.O., kahvede çay içerken bulundu.

Muş'ta yaşayan Ö.O.'nun kiraladığı aracın, takip sisteminden Murat Nehri kıyısında sabit durduğu anlaşıldı. Dün saat 20.30 sıralarında otomobilin hala hareket etmemesi üzerine kiralama şirketi yetkilileri telefonla aradıkları Ö.O.'ya ulaşamayınca çalışanlar, Murat Nehri kıyısına gitti. Otomobilin içinde Ö.O.'nun bıraktığı 'İntihar ediyorum, ölümümden kimse sorumlu değil' yazılı notu gören araç kiralama şirketinin çalışanları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma arama kurtarma ekipleri soğuk ve yağış altında Murat Nehri'nde arama yapmaya başladı. JAK ekipleri ellerinde demir çubuklarla nehirde arama yapmalarına rağmen Ö.O.'dan bir ize rastlayamadı. Jandarma ekiplerinin nehirde aradığı Ö.O.'nun kahvede çay içtiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 18 saat boyunca Murat Nehri'nde aradığı Ö.O., çay içtiği kahveden ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İfadesi alınan Ö.O. serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-03-02 15:53:52



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