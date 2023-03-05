Depremzede çocuklar, '1071'den 2071'e  Zaman Tüneli Müzesi'nde eğlendi



Asena TUTAR / MALAZGİRT (Muş),(DHA)-DEPREM bölgesindeki illerden getirilerek Muş'un Malazgirt ilçesinde misafir edilen çocuklar için 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi'nde eğlence düzenlendi. Müze salonunda film izleyen çocuklar, palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Adıyaman, Malatya, Adana ve Elazığ'dan çok sayıda depremzede Muş'un Malazgirt ilçesinde misafir edildi. Malazgirt Kaymakamlığı, depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi. 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi'ndeki eğlenceye çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Müze salonunda film izleyen çocuklar, palyaçolarla oyunlar oynadı. Yüzleri çeşitli şekillerde boyanan çocuklara, günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Palyaçolar eşliğinde eğlenen çocuklardan Belinay Altıntaş, "Bugün çok güzel bir gündü. Depremzedeler için düzenlenen bu etkinlik bizi çok mutlu etti. Hediyeler vardı, yemek yedik, sinema izledik yani bugün çok güzeldi. Benim için bir bayram havası idi. Müzeyi gezdik, eski eşyaları görmek çok hoştu benim için. Tabii ki de deprem yaşamak iyi bir şey değil. Ama yine de ben bugün eğlendim en azından yaşadığım o kötü günleri bana unutturdu çok mutlu oldum" diye konuştu

Ailesiyle Adıyaman Kahta'dan Malazgirt'e geldiklerini söyleyen Alev Yıldırım, "Burada toparlanmaya çalışıyoruz. Gönlümüz orayı bırakmak istemedi ama çocuklarımız için geldik. Malazgirt Kaymakamlığına çok teşekkür ederim sağ olsunlar bizim için çok keyifli çok güzel bir etkinlikte bulundular. Çocuğum için çok güzel oldu. Güzel etkinlikler yaptılar. Sinema izlettiler, palyaçolar vardı, hediyeler dağıtıldı. Bir nebzede olsa çocuğumu böyle mutlu görmek beni az da olsa motive etti" dedi.

Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, "Çocuklarımızın moral ve motivasyon açısından bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek için düzenlediğimiz bu etkinlik güzel görüntülere sahne oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR

2023-03-05 10:22:45



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