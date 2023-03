Muş'ta imar planına deprem düzenlemesi

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Belediye Meclisi, imar planında değişiklik yaptı. Belediye Başkanı Feyat Asya, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem bizleri derinden üzerken sorumluluğumuz gereği ders çıkarmamız gereken hususların olduğunu da hatırlatmıştır" dedi.

Muş Belediyesi, mart ayı meclis toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Feyat Asya´nın başkanlığındaki toplantıda, imar planı ele alındı. Kent imar planında deprem düzenlemesi yapılan toplantıda konuşan Başkan Asya, "1'inci derece deprem bölgesi olan ilimizde bu tür acıların yaşanmaması için bizlerin de alması gereken tedbirlerin olduğunun bilincindeyiz. Her ne kadar görev süremiz içerisinde imar planlarında önemli kararlar alıp hayata geçirsek de son deprem felaketi ile daha radikal kararlar almamız gerektiğini gördük. Bugün aldığımız kararlar tamamen siyaset üstü olup, insanlarımızın hayatlarını ve geleceklerini korunmaya yöneliktir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem bizleri derinden üzerken sorumluluğumuz gereği ders çıkarmamız gereken hususların olduğunu da hatırlatmıştır" diye konuştu.

Son 9 yılda imar değişiklikleriyle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Asya, şunları söyledi:

"2013 yılında 12 kat olan kat yüksekliklerini göreve geldikten sonra 2015 yılında 10 kat, 2016 yılında 8 kat, 2017 yılında ise 6 kat ile sınırladık. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için imar plan notlarını revize ederek yüksek katlara sınırlama getirdik. Sosyal donatı alanlarının fazla olmasına özen göstererek yaşanılabilir bir Muş hedefledik. İlimizin geleceği için yaşam standartlarını yüksek tutacak sosyal donatı ve teknik altyapı alanları ile bir bütün olarak kaliteli bir kent çevresi oluşturmak hedefledik. İki dere arasında sıkışan şehrimizin doğusunda ve batısında yeni imar alanlarının açılması için gerekli adımları attık. 2015 yılında Bayraklı Tepe bölgesinin imara açılması için gerekli çalışmaları başlattık. Akabinde Soğucak ve Donatım bölgelerinde imar uygulama çalışmalarını başlattık. Söz konusu bölgelerin imara açılmasını önümüzdeki süreçte tamamlayarak imar planlaması bitmiş, 18 uygulaması yapılmış, alt ve üstyapısı tamamlanmış bölgeleri yerleşim alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız."

İMAR PLAN NOTLARINA EKLENECEK MADDELEER

Başkan Asya, meclis toplantısında imar planında yapılan değişiklikleri şu şekilde açıkladı:

"Ek madde 1; Bitişik nizamlarda iki blok arası çekme mesafesi; a) Bodrum kat ve zemin kat için iki blok arası dilatasyon derzi yapılması zorunludur. b) Birinci kattan itibaren her bina için 40 santim çekme yapılması zorunludur.

Ek madde 2; Tüm caddeler ve merkezi iş alanları da dahil olmak üzere ticaret ve konut altı ticaret alanlarında asma kat yapılamaz.

Ek madde 3; Zemin katın ticari amaçla kullanılması durumunda kat yüksekliği 3,5 metreyi aşamaz.

Ek madde 4; Çıkma/konsol uygulamaları; a) Yapılarda çıkma/konsol yapılması durumunda kolonların dışarıdan kirişlerle birbirine bağlanarak içten ve dıştan çerçeveli sistem ile yapılması zorunludur. b) Çıkmaların bina dengesini sağlayacak şekilde her cepheden eşit uzunlukta olması zorunludur. c) Çıkma uzunluğu 1 metreyi aşamaz.

Ek madde 5; Yapıda yapı bütünü için en az 1/3 oranında perde beton kullanılması zorunludur. Ek madde 6; Zemin+2 kat ve üzeri yapılacak bütün yapılarda bodrum kat yapılması zorunludur.

Ek madde 7; Yapı ruhsatlı binalarda mevcut halinin (iç duvarların, kullanım amacının vb.) değiştirilmesi için sunulan projelerde; 2018 deprem yönetmeliğine göre statik rapor getirilerek, güçlendirme şartı sağlanması zorunludur.

Ek madde 8; Plan tadilatları belediye meclisince onaylanmış olan yerlerde ikinci bir plan tadilatı yapılamaz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

