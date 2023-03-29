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Muş´ta eğitime fırtına engeli

DHA

Muş´ta eğitime fırtına engeli


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli sayılacağı açıklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Elverişsiz hava koşulları; kuvvetli rüzgar ve fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarı ve bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediği değerlendirildiğinde herhangi bir riskli durumun önüne geçmek için; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 30 Mart 2023 Perşembe (yarın) İl genelinde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.´´ (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-03-29 23:29:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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