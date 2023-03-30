

MUŞ'TA EĞİTİME 1 GÜN DAHA 'KAR' TATİLİ



MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari de izinli sayılacağı açıklandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminlerine göre yoğun kar nedeniyle bugün olduğu gibi yarın da il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Elverişsiz hava koşulları; yoğun kar yönünde meteorolojik uyarı ve bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediği değerlendirildiğinde herhangi bir riskli durumun önüne geçmek için; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 31 Mart 2023 Cuma (yarın) İl genelinde eğitimöğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." (DHA)HABER:Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Muş

2023-03-30 23:46:04



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