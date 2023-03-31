Yaylaya çıkarılan keçi ve koyunlar yağan karla yeniden ağıllara getirildi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olunca, besiciler 10 gün önce otlatmak için yaylalara çıkardıkları keçi ve koyunlarını köye geri getirip ağıla koymak zorunda kaldı.

Muş'ta, baharın gelişiyle birlikte mera ve yaylalar yeşile büründü. Bölge halkı, doğa canlanınca ağılda besledikleri hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkarmaya başladı. Ancak kentin yüksek kesimleri lapa lapa yağan karla yeniden beyaza büründü.

Muş'a 49 kilometre uzaklıkta 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde koyun ve keçilerini yaylaya otlağa götüren vatandaşlar, aniden bastıran karın şaşkınlığını yaşadı. Köylüler, kar yağışıyla birlikte sürülerini köye geri götürmek zorunda kaldı. 10 gün önce hayvanları yaylaya çıkardıklarını belirten Eyüp Omur, "Köyümüze adeta bahar gelmişti. 10 gün önce hayvanları otlatılmak için yaylaya götürmüştük. Ancak kış geri geldi. Fırtına, tipi ve kar yağışı etkili oldu. Hayvanlar arazide kaldı, herkes hayvanlarını geri getirip ahırlara yerleştirildi. 1 saat öncesine kadar ova, bizim köy yemyeşildi. Kar yağdı, fırtına oldu ve her yer şu anda karla kaplanmış durumda" diye konuştu.

'BAHARI BEKLERKEN KIŞA DÖNDÜK'

Mart ayının sonunda kışı yaşadıklarını söyleyen Yusuf Omur ise, "Mart ayının sonundayız. Kar, kış geri geldi. Bu yıl biraz zor oldu. Şimdiye kadar her şey çok güzeldi. Fakat şu anda durum zor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Besici Şevket Omur da "Birkaç gün önce hayvanlarımızı otlatmaya meralara çıkartmıştık. Şimdi yeniden fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Kış geri geldi. Hayvanlarımızı yeniden ahırlara bıraktık. Baharı beklerken kış mevsimine geri döndük."(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-03-31 09:27:59



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