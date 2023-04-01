Leyleklere kar sürprizi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'a mart ayının ilk haftası itibarıyla gelen baharın müjdecisi leylekler, dün lapa lapa yağan karla karşılaştı. Yuvaları karla kaplanan leylekler, ovada yiyecek aradı.

İlkbahar mevsiminin müjdecisi olarak bilinen leylekler, mart ayının ilk haftası itibarıyla Muş´a geldi. Bahar havasının yaşandığı kentte, dün kar etkili oldu. Özellikle Murat ve Karasu nehirlerine yakın yaşam alanlarını tercih eden leyleklerin yuvaları karla kaplandı. Soğuk hava ve yağıştan etkilendikleri gözlenen leyleklerin, yuvalarında sürekli hareket etmesi ve ayak değiştirerek durması dikkat çekti. Leyleklerden bazıları, yuvalarından ayrılarak ovada ve yakınlarındaki köylerde yiyecek aradı.

Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci, dün etkili olan karın leyleklere zarar vermeyeceğini düşündüklerini belirterek, "Ağustos ve eylül aylarında göç ederek Muş´tan ayrılan leylekler, mart ayının ilk haftasından itibaren Muş Ovası´na geri gelmeye başladı. Leylekler, zengin sulak alanlarına sahip olmasından ötürü Muş Ovası´nı tercih ediyor. Yuvalarına yerleşerek yaşam süren leylekler, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştılar. Kar yağışının doğaya herhangi bir zararı olmadığı gibi tam tersi olarak daha çok faydası var. Bu durumdan leyleklerin ve diğer göçmen türlerinin herhangi bir zarara uğrayacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

`KAR YAĞIŞI BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU´

Köylülerden Muhsin Türkmen ise "Mart ayının başından itibaren köyümüze leylekler gelmeye başladı. Köyümüzde adeta bahar havası yaşanıyordu. Kar yağışı yeniden etkili oldu. Bu kar yağışı bizim için de leylekler için de sürpriz oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-04-01 09:43:15



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